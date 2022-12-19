



Спор из-за котов: жителя Петах-Тиквы связали веревками и побили секс-игрушкой



В израильских СМИ продолжают публиковаться подробности странного дела о нападении на 50-летнего жителя города Петах-Тиквой, причиной которого стал спор с бывшей супругой по вопросу об уходе за котами.



В ходе расследования, проведенного полицией участка Петах-Тиквы, выяснилось, что бывшая жена потерпевшего - 37-летняя жительница Хайфы зашла в дом, в котором он проживает. Она отключила электричество через электрошкаф на лестничной клетке, а когда бывший муж вышел из квартиры, чтобы выяснить, что произошло, внезапно атаковала его, распылив перцовый баллончик в лицо, и после этого связала потерпевшего веревками и заклеила рот скотчем.



Пока обвиняемая искала кошек, она заметила, что жертве удалось освободиться от веревок - и она атаковала его, применив банку и сексуальный аксессуар, находившийся в квартире. При этом она угрожала сжечь его имевшимся у нее небольшим огнеметом.