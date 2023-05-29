



Спикер Воздушных сил: РФ могла атаковать Украину "Искандерами"

Днем 29 мая армия РФ могла атаковать Украину ракетами класса "Искандер". Об этого не исключил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



По его словам, ракеты летели по баллистической траектории с севера.



"Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже", - пообещал Игнат.



Напомним, днем 29 мая РФ осуществила уже 16-ю массированную ракетную атаку по Украине: в Киеве прогремели взрывы. На момент публикации новости в центральных районах украинской столицы обнаружены шесть обломков сбитых ракет, один человек госпитализирован.