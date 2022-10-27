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Спецслужбы Ирана похитили тело умершего журналиста "Радио Свобода"
27.10.2022 22:00 Евгения Маркова

Спецслужбы Ирана похитили тело умершего журналиста "Радио Свобода"

Иранские агенты КСИР похитили тело журналиста Радио Свобода Резы Хагихатнежада. На прошлой неделе он умер от рака в Берлине. Его тело было репатриировано в Иран для захоронения.

КСИР перехватил тело и увез его в неизвестном направлении. Родственники и друзья сообщили, что были выданы необходимые разрешения для захоронения его тела в его родном городе Шираз на юге Ирана. Радио Фарда также получило информацию о том, что правительство оказывает давление на семью Хагихатнежада, чтобы оно согласилось на захоронение его тела на другом кладбище за пределами его родного города.

Президент и главный исполнительный директор "Радио Свобода" Джейми Флай заявил, что манипуляции иранского режима в отношении семьи Хагихатнежада были "постыдными и отвратительными", и семья заслуживает того, чтобы им разрешили похоронить тело без притеснений со стороны режима.

Флай охарактеризовал Хагихатнежада как "блестящего журналиста", добавив в заявлении, что он был "увлечен свободой и справедливостью для своих собратьев-иранцев и до конца защищал безмолвных".

Хагихатнежад был известным аналитиком и политическим комментатором в персоязычных СМИ в Иране и за его пределами.

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