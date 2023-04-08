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Спецпосланник ООН: терактам нет оправдания
08.04.2023 14:44 Алина Груднева

Спецпосланник ООН: терактам нет оправдания

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил теракты, произошедшие вчера в Иордансакой долине и Тель-Авиве, в результате которых были убиты две сестры 16 и 20 лет, а также 35-летний итальянский турист Алессандро Фарини.

Соответствующее заявление он сделал днем, 8 апреля.

Дипломат выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

"Террористическим актам нет оправдания. Они должны быть осуждены и отвергнуты", - сказал он.
 

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