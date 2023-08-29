



Специально обученная собака разоблачила британского серийного педофила

В Великобритании полицейская собака по кличке Монти помогла разоблачить серийного педофила, который пытался обмануть полицию. Об этом сообщает Liverpool Echo.



Сотрудники полиции явились с проверкой к 54-летнему Эндрю Контенто, который был ранее неоднократно судим за хранение детской порнографии. Согласно приговору, вынесенному в 2015 году, он не имел права выходить в интернет с устройств без мониторинговых программ, удалять историю браузера и появляться в местах скопления детей, в том числе возле детских площадок в парках. Кроме того, нарушитель был обязан предъявлять все гаджеты для проверки по первому требованию правоохранителей.



Во время визита сотрудников кибер-отдела полиции Контенто показал три устройства и заявил, что “больше у него ничего нет”. Однако Монти, которую научили искать электронику, обнаружила в его рюкзаке еще один смартфон. В памяти устройства полицейские обнаружили несколько роликов со сценами сексуального насилия над малолетними.



Контенто заявил, что его подставили, и устроил истерику во время одного из судебных слушаний, однако впоследствии полностью признал вину. В среду 23 августа Королевский суд Ливерпуля приговорил его к 20 месяцам заключения.

