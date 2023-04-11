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Спасенную на юге несло потоком несколько километров - пока не ударилась о камни
11.04.2023 12:00 Аркадий Бочаровский

Спасенную на юге несло потоком несколько километров - пока не ударилась о камни


Утром 11 апреля  была обнаружена и спасена 20-летняя Шай Дайан, одна из трех пропавших без вести, связь с которыми была потеряна прошлой ночью. 

Дайан была спасена в легком состоянии, с ушибами и легкой гипотермией. Силы MDA оказали ей первую помощь и перевезли в больницу "Сорока". Молодая женщина находилась примерно в 4 км к северу от перекрестка Цихор, и она рассказала: "Машина начала наполняться водой, мы вышли, и меня унесло потоком, я держала голову над водой и остановилась только когда  ударилась о камни".
 



Спасательные службы продолжают попытки найти двух других пропавших - партнера Шай и его сестру, жителей  Тверии. Эти трое возвращались из Эйлата на север, когда началась штормовая погода. Они успели позвонить и сообщить в полицию, что попали в наводнение, прежде чем потеряли связь; по предварительной оценке, их захлестнуло потоком.

Сестра спасенной девушки рассказала: "Мы молимся, чтобы Господь сотворил чудо с двумя другими пропавшими и чтобы их нашли живыми. Вся страна будет молиться за них. В мире есть чудеса, и мы, люди, верим, что они найдутся". Полиция сообщила нам, что она жива, они сказали нам, что ее направили в больницу "Сорока"".

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