



Спасенную на юге несло потоком несколько километров - пока не ударилась о камни



Утром 11 апреля была обнаружена и спасена 20-летняя Шай Дайан, одна из трех пропавших без вести, связь с которыми была потеряна прошлой ночью.



Дайан была спасена в легком состоянии, с ушибами и легкой гипотермией. Силы MDA оказали ей первую помощь и перевезли в больницу "Сорока". Молодая женщина находилась примерно в 4 км к северу от перекрестка Цихор, и она рассказала: "Машина начала наполняться водой, мы вышли, и меня унесло потоком, я держала голову над водой и остановилась только когда ударилась о камни".



אביהם של הנעדרים בשיטפון לכאן חדשות: "רגע לפני שנסחפו הם יצרו קשר - אני בחרדה, בדאגה ובתקווה"@pozailov1 @rubih67

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/7mM8Jm6OTz — כאן חדשות (@kann_news) April 11, 2023

Спасательные службы продолжают попытки найти двух других пропавших - партнера Шай и его сестру, жителей Тверии. Эти трое возвращались из Эйлата на север, когда началась штормовая погода. Они успели позвонить и сообщить в полицию, что попали в наводнение, прежде чем потеряли связь; по предварительной оценке, их захлестнуло потоком.Сестра спасенной девушки рассказала: "Мы молимся, чтобы Господь сотворил чудо с двумя другими пропавшими и чтобы их нашли живыми. Вся страна будет молиться за них. В мире есть чудеса, и мы, люди, верим, что они найдутся". Полиция сообщила нам, что она жива, они сказали нам, что ее направили в больницу "Сорока"".