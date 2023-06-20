



Спасение судна, погружавшегося к “Титанику” – маловероятно, - эксперт

Пока американские и канадские спасатели ищут пропавшую подлодку Oceangate, которая исчезла в понедельник утром, когда на ней находилась группа членов экипажа и туристов для осмотра останков затонувшего "Титаника", один из экспертов говорит, что вряд ли их удастся найти "вовремя", поскольку кислород для поддержания жизни должен закончиться в 6 утра по тихоокеанскому времени в четверг.



Бывший капитан аварийно-спасательного корабля ВМФ капитан Шон П. Тортора сказал Mirror: “Я могу сказать, что спасение на глубине маловероятно”.

Другой эксперт, бывший контр-адмирал Королевского флота Крис Пэрри, сказал, что судно могло потерпеть крушение или даже запутаться в обломках знаменитого корабля. “Это действительно очень тревожно“, — сказал он.



В настоящее время проводится ряд спасательных работ. Команды из Бостона, Ньюфаундленда и других доступных кораблей береговой охраны делают все возможное, чтобы найти подводное судно.



Пэрри описал возможные “оптимистичные” и “катастрофические” обстоятельства, которые могли произойти на глубине сотен или даже тысяч футов под водой.

“Есть оптимистичный вариант: либо судно потеряло связь с поверхностью, либо действительно произошел сбой, и подводная лодка продолжает работать, но, очевидно, не имеет связи со своим базовым кораблем“, — сказал он.



“Очевидно, что на другом конце шкалы мог произойти несчастный случай. Судно могло запутаться в обломках Титаника. Оно действительно мог потерпеть катастрофическое крушение"“, — сказал Пэрри.



