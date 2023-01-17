



Спасательная операция в Днепре: из-под завалов достали тело еще одного ребенка

Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жильцов дома разыскиваются", - отметил он.



Позже в Офисе президента сообщили, что из-под завалов разрушенного россиянами жилого дома извлекли тело погибшего ребенка.



В настоящее время известно о 41 погибших (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).



Напомним, 14 января в городе Днепр вследствие вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.