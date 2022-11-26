Спасательная операция на реке Иордан: видео
Появилось видео операции, во время которой были спасены трое человек, машину которых унесло в реку Иордан.
На кадрах видно, как мужчины стоят на частично затопленном автомобиле, когда спасатели пытались вытащить их из реки.
Добровольцы полиции разработали веревочную систему, с помощью которой они смогли добраться до застрявших израильтян на спасательной шлюпке и спасти их.
שלושה גברים שנלכדו על גג רכבם, באמצע הנחל בירדן ההררי, חולצו בעזרת מתנדבי יחידת החילוץ של המשטרה וכוחות כיבוי והצלה@rubih67— כאן חדשות (@kann_news) November 25, 2022
צילום: כבאות והצלה צפון pic.twitter.com/Q6MyXhQqw2