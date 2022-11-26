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Спасательная операция на реке Иордан: видео
26.11.2022 11:48 Ольга Белозерова

Спасательная операция на реке Иордан: видео

Появилось видео операции, во время которой были спасены трое человек, машину которых унесло в реку Иордан.

На кадрах видно, как мужчины стоят на частично затопленном автомобиле, когда спасатели пытались вытащить их из реки.

Добровольцы полиции разработали веревочную систему, с помощью которой они смогли добраться до застрявших израильтян на спасательной шлюпке и спасти их. 

 

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