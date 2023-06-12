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Союз журналистов призывает полицию найти напавших на команду 13 канала
12.06.2023 19:49 Ирина Демьянова

Союз журналистов призывает полицию найти напавших на команду 13 канала

Вчера полиция начала расследование нападения на репортера 13 канала Али Муграби, которому он подвергся после освещения протестов членов ЛГБТК-сообщества на перекрестке Кишур против убийства Сарит Ахмад накануне, сообщает Ma’ariv.

Сразу после окончания демонстрации на место происшествия прибыли несколько молодых людей и начали срывать флаги прайда. Они якобы напали на Муграби и разбили его мобильный телефон. В настоящее время полиция пытается найти подозреваемых, чтобы допросить их. "Полиция Израиля относится к актам насилия со всей серьезностью и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы найти подозреваемых и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении полиции.

Муграби был доставлен в больницу для лечения, как и оператор, который был с ним и также подвергся нападению.

Союз журналистов потребовал от полиции найти и привлечь к ответственности нападавших. Согласно заявлению, Союз журналистов "шокирован и опечален нападением на наших коллег и на свободу прессы". По рассказам первых лиц, несмотря на то, что рядом находилась полиция, никто не пришел на помощь команде. Комиссар полиции должен расследовать этот инцидент и разъяснить полицейским на местах важность свободы прессы и безопасности журналистов."
 

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