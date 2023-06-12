



Союз журналистов призывает полицию найти напавших на команду 13 канала

Вчера полиция начала расследование нападения на репортера 13 канала Али Муграби, которому он подвергся после освещения протестов членов ЛГБТК-сообщества на перекрестке Кишур против убийства Сарит Ахмад накануне, сообщает Ma’ariv.



Сразу после окончания демонстрации на место происшествия прибыли несколько молодых людей и начали срывать флаги прайда. Они якобы напали на Муграби и разбили его мобильный телефон. В настоящее время полиция пытается найти подозреваемых, чтобы допросить их. "Полиция Израиля относится к актам насилия со всей серьезностью и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы найти подозреваемых и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении полиции.



Муграби был доставлен в больницу для лечения, как и оператор, который был с ним и также подвергся нападению.



Союз журналистов потребовал от полиции найти и привлечь к ответственности нападавших. Согласно заявлению, Союз журналистов "шокирован и опечален нападением на наших коллег и на свободу прессы". По рассказам первых лиц, несмотря на то, что рядом находилась полиция, никто не пришел на помощь команде. Комиссар полиции должен расследовать этот инцидент и разъяснить полицейским на местах важность свободы прессы и безопасности журналистов."

