



Совместного расследования причин повреждения "Северных потоков" не будет

Швеция вышла из совместной следственной группы по установлению причин утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", в которую она входила вместе с Германией и Данией, сообщил в пятницу, 14 октября, Der Spiegel.



По словам источников издания, Стокгольм мотивировал свое решение тем, что результаты расследования "слишком секретны", чтобы делиться ими с другими странами. Ранее Швеция отказалась поделиться такой информацией с РФ.



Через некоторое время аналогичное решение приняли власти Дании, сообщает телеканал ARD. Это означает, что теперь каждая страна будет вести расследование самостоятельно. Правоохранительные органы Германии все же продолжают надеяться на некоторое сотрудничество по этому вопросу со шведскими коллегами.



Между тем, федеральная полиция и ВМС Германии завершили первый этап расследования, который проходил в водах вблизи датского острова Борнхольм, где произошли утечки. Два немецких военных корабля, участвовавших в операции, уже вернулись в порт. На борту кораблей находились водолазы и специалисты по взрывчатым веществам. Однако водолазы в итоге не были задействованы, поскольку не имели снаряжения для погружения на глубину 70 метров.



Повреждение труб газопровода зафиксировал подводный беспилотник Бундесвера. ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах передает, что на одной из фотографий видна дыра длиной 8 метров. Такая дыра могла образоваться только в результате использования взрывчатки, утверждают источники. В каждом из двух газопроводов найдено по две пробоины. Фотографии передали в Федеральную прокуратуру ФРГ, которая несколько дней назад начала расследование диверсии на газопроводах. Следственные действия продолжаются.

