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Совершено покушение на экс-премьера Пакистана
03.11.2022 14:11 Алина Груднева

Совершено покушение на экс-премьера Пакистана

Днем, 3 ноября, было совершено покушение на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По предварительным данным, в результате покушения экс-премьер Пакистана получил ранение в ногу.
 
На месте происшествия работает полиция. По данным Sky News, это произошло во время обстрела марша его сторонников на митинге в Вазирабаде. Также ранения получили пять руководителей его партии. 
 
Стрелок задержан. Хан на марше протеста требовал досрочные выборы.

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