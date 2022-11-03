



Совершено покушение на экс-премьера Пакистана

Днем, 3 ноября, было совершено покушение на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате покушения экс-премьер Пакистана получил ранение в ногу.

На месте происшествия работает полиция. По данным Sky News, это произошло во время обстрела марша его сторонников на митинге в Вазирабаде. Также ранения получили пять руководителей его партии.

Стрелок задержан. Хан на марше протеста требовал досрочные выборы.