



Совершенно другая история: военный о сценарии теракта на египетской границе

Подполковник (в отставке) Ярон Бускила, генеральный секретарь "движения битхонистов", дал интервью радио Цафон 104,5FM и прокомментировал нападение на египетской границе, приведшее к гибели трех солдат.



"Самое очевидное, и это быстро поняли, что тот самый полицейский, который видел и даже участвовал в части контрабанды, знал о проломе в ограждении. Он принадлежал к египетской службе безопасности и при этом был джихадистом. Это не противоречит друг другу", - отметил он.



На вопрос о том, почему солдаты не открыли огонь по террористу Бускила ответил: "Согласно первоначальному расследованию на данный момент, моему личному пониманию из разговоров с людьми, которые находятся на местах, у них не было достаточно времени, чтобы вставить магазины, передернуть затвор и открыть огонь."



Бускила подчеркнул, что все могло бы быть гораздо серьезнее: "Если бы, не дай Бог, тела убитых солдат - мужчины и женщины - были утащены на территорию Египта и переданы после салафитским организациям или ИГИЛ, мы бы сейчас оказались в совершенно другой истории. На обнаружение тел бойцов ушло 4-5 часов, и он мог бы легко это сделать, и тогда мы были бы в другой реальности".



"Не то чтобы это событие само по себе несерьезно, но ясно, что потенциал находится в совершенно другой ситуации. В конце концов, так нужно смотреть на масштабы события, а не только на то, как оно закончилось, хотя закончилось оно очень тяжело", - добавил он.