Сотрудники "Сима-ленд" устроили акцию в поддержку аннексии
В пятницу, 30 сентября, сотрудники компании "Сима-ленд" организовали масштабную акцию в поддержку "вхождения" захваченных территорий в состав РФ.
Коллектив в составе 4,5 тысяч человек отметил "воссоединение ЛДНР, Запорожья и Херсонской области" с Россией.
В том числе, в "празднике" принял участие бывший детский омбудсмен Павел Астахов.
"Сегодня великий, знаменательный день, когда четыре новых субъекта возвращаются в Российскую федерацию. Я поздравляю вас с этим великим днем. Вы свидетели новой истории России, поздравляю вас", — сказал он со сцены.
Сима-ленд.— Chief 🏖🇪🇸🇪🇺 (@Chif17328907) September 30, 2022
Конченные ублюдки и твари. pic.twitter.com/xQgfhtVKJ4