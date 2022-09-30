



Сотрудники "Сима-ленд" устроили акцию в поддержку аннексии

В пятницу, 30 сентября, сотрудники компании "Сима-ленд" организовали масштабную акцию в поддержку "вхождения" захваченных территорий в состав РФ.

Коллектив в составе 4,5 тысяч человек отметил "воссоединение ЛДНР, Запорожья и Херсонской области" с Россией.

В том числе, в "празднике" принял участие бывший детский омбудсмен Павел Астахов.

"Сегодня великий, знаменательный день, когда четыре новых субъекта возвращаются в Российскую федерацию. Я поздравляю вас с этим великим днем. Вы свидетели новой истории России, поздравляю вас", — сказал он со сцены.