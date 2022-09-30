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30.09.2022 19:45 Алина Груднева

Сотрудники "Сима-ленд" устроили акцию в поддержку аннексии

В пятницу, 30 сентября, сотрудники компании "Сима-ленд" организовали масштабную акцию в поддержку "вхождения" захваченных территорий в состав РФ. 

 
Коллектив в составе 4,5 тысяч человек отметил "воссоединение ЛДНР, Запорожья и Херсонской области" с Россией.
 
В том числе, в "празднике" принял участие бывший детский омбудсмен Павел Астахов. 
 
"Сегодня великий, знаменательный день, когда четыре новых субъекта возвращаются в Российскую федерацию. Я поздравляю вас с этим великим днем. Вы свидетели новой истории России, поздравляю вас", — сказал он со сцены. 

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