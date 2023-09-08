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Сотрудника МАГАВ уволят за “выражение радости” по поводу убийства Рабина
08.09.2023 08:06 Наталья Богинская

Сотрудника МАГАВ уволят за “выражение радости” по поводу убийства Рабина

Полиция Израиля начала процесс увольнения офицера МАГАВ  после серии неуместных заявлений, которые он сделал. Об этом сообщает газета “Маарив”.

Согласно сообщению, офицер, принимавший участие в курсах командиров отделений, во время экскурсии по Музею наследия Рабина выразил радость по поводу убийства бывшего премьер-министра Ицхака Рабина.

В полиции утверждают, что это не единичный инцидент и что в офисе высказываются экстремистские позиции, в том числе в присутствии гражданских лиц.

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