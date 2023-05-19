



Сотрудник Шаарей Цедек обвинен в изнасиловании пациенток

Прокуратура передала обвинительный акт в окружной суд Иерусалима в отношении 50-летнего сотрудника больницы "Шаарей Цедек".



Мужчину обвиняют в изнасиловании двух пациенток, которое произошло около двух недель назад.



Согласно обвинительному акту, он работал в компании, которая обеспечивала безопасность больницы. Уточняется, что мужчина совершил серьезные преступления на сексуальной почве в отношении 24-летней и 37-летней женщин, с которым работал.



Прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать обвиняемого до окончания судебного разбирательства.