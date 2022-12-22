



Сотрудник разведки Германии арестован за шпионаж для РФ

В Германии арестован сотрудник внешней разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.



Об этом сообщает Reuters.



Об аресте предполагаемого шпиона объявила Федеральная прокуратура Германии.



По словам президента Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калля, было начато масштабное внутреннее расследование, когда появились первые подозрения. Разведка проинформировала об этом прокуратуру после того, как подозрения удалось подтвердить.



"В случае с Россией мы имеем дело со стороной, которая отличается беспринципностью и готовностью к насилию", и "каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии", – подчеркнул Калль.

