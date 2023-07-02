



Сотрудник полиции снимал пары, занимающихся сексом на парковке

Офицеру израильской полиции было предъявлено обвинение в том, что он снимал пары, занимающиеся сексом на парковках, и обыскивал женщин, которых он останавливал за предполагаемые нарушения правил дорожного движения.



Об этом сообщил Отдел внутренних расследований полиции в воскресенье утром.



Дахиш Ктима утверждает, что в 2020-2022 годах он подошел почти к десятку пар, которые находились в разгаре совокупления, и сфотографировал их на свой мобильный телефон. Он снимал пары, прерывал их и фотографировал, требуя предъявить удостоверение личности.



Офицер якобы останавливал женщин за нарушение правил дорожного движения, а затем обыскивал их во время съемки. Его обвиняют в том, что он подходил и допрашивал женщин в других ситуациях, например, когда они загорали. Во всех этих случаях Ктима не выписывал штрафы, не проверял полицейские системы и не регистрировал инциденты.

