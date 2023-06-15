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Сотрудник полиции Израиля обвинен в сексуальных преступлениях против своего сына
15.06.2023 18:51 Ирина Демьянова

Сотрудник полиции Израиля обвинен в сексуальных преступлениях против своего сына

В четверг Окружной суд Беэр-Шевы предъявил обвинение офицеру израильской полиции в совершении сексуального преступления против своего 8-летнего сына.

В обвинительном письме говорится, что полицейский два месяца назад вошел в комнату своего сына, пока он спал, и продолжал совершать непристойные действия, управляя камерой своего телефона и переписываясь на сайте для взрослых.

Следственная группа просила арестовать обвиняемого до окончания судебного разбирательства в отношении него.

 

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