



Сотрудник полиции Израиля обвинен в сексуальных преступлениях против своего сына

В четверг Окружной суд Беэр-Шевы предъявил обвинение офицеру израильской полиции в совершении сексуального преступления против своего 8-летнего сына.



В обвинительном письме говорится, что полицейский два месяца назад вошел в комнату своего сына, пока он спал, и продолжал совершать непристойные действия, управляя камерой своего телефона и переписываясь на сайте для взрослых.



Следственная группа просила арестовать обвиняемого до окончания судебного разбирательства в отношении него.



