Сотрудник полиции Израиля обвинен в сексуальных преступлениях против своего сына
В четверг Окружной суд Беэр-Шевы предъявил обвинение офицеру израильской полиции в совершении сексуального преступления против своего 8-летнего сына.
В обвинительном письме говорится, что полицейский два месяца назад вошел в комнату своего сына, пока он спал, и продолжал совершать непристойные действия, управляя камерой своего телефона и переписываясь на сайте для взрослых.
Следственная группа просила арестовать обвиняемого до окончания судебного разбирательства в отношении него.