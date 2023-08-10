



Сотрудник паркинга в Тель-Авиве "заработал" полмиллиона шекелей



Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение 35-летнему жителю Герцлии Даниэлю Рому, который похитил 17 970 парковочных талонов из парковочной компании, где он работал, и продал их различным компаниям. Согласно обвинению, Ром продал полученные билеты за 474 984 шекеля, которые он положил себе в карман.



В обвинительном заключении говорится, что Ром работал менеджером по маркетингу в компании Мивне, владеющей несколькими автостоянками в районе улицы Игаль Алон в Тель-Авиве. В рамках своей работы в качестве менеджера по маркетингу Ром должен был находить различных клиентов, которые будут сдавать в аренду принадлежащие компании парковочные места. Найдя клиентов, Ром должен был передать их данные в бухгалтерию компании, чтобы получить оплату в размере около 65 шекелей за суточный парковочный билет.



Согласно обвинительному заключению, начиная с октября 2021 г., Ром похищал парковочные талоны, чтобы затем продать их клиентам и присвоить вырученные деньги. Ром связывался с различными клиентами, ложно заявляя им, что у него есть парковочные талоны со скидкой, которые поступили к нему от различных компаний, купивших их в прошлом и столкнувшихся с финансовыми трудностями, и интересовался у представителей этих компаний, заинтересованы ли они в приобретении парковочных талонов по сниженной цене.



Получив положительный ответ на свое предложение, Ром обращался к менеджеру соответствующей автостоянки и попросил его выписать суточные парковочные талоны, которые он выдавал различным клиентам в обмен на денежную сумму, которую переводил на принадлежащий ему частный банковский счет. В результате своих действий Ром похитил у компании 17 970 парковочных талонов общей стоимостью 1 168 050 шекелей. Кроме того, он обманным путем получил от компаний, купивших эти билеты, общую сумму в 474 984 шекеля, которая была переведена на его банковский счет.



В обвинительном заключении, составленном прокурором Йонатаном Элиягу Талем (окружная прокуратура Тель-Авива - уголовный отдел), Рому приписываются преступления, связанные с кражей, совершенной работником, и мошенническим получением при отягчающих обстоятельствах.