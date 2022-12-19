



Сотрудницы МВД выдавали израильские паспорта гражданам России в нарушение закона

Полиция Израиля арестовала пятерых подозреваемых, в том числе трех сотрудниц Управления народонаселения и иммиграции, по подозрению в выдаче постоянных израильских паспортов российским подданным с целью предоставления им возможности свободного передвижения по миру.



Аресты были произведены утром 19 декабря следователи отдела по борьбе с мошенничеством окружной полиции Тель-Авива.



Жалоба на подозреваемых была подана Управлением по делам населения и иммиграции в конце августа, после того как в результате внутренней проверки был выявлен феномен отмены многочисленных очередей на выдачу биометрических документов - в период острого кризиса с возможностью получения таких очередей в офисах управления.



На протяжении всего расследования следователи отдела по борьбе с мошенничеством поддерживали контакт с Управлением по делам населения и иммиграции, которое помогало полиции во всем необходимом.



В ходе тайного расследования выяснилось, что два "посредника" (43 лет из Герцлии, и 42 лет из Шореш) обращались к сотрудникам различных отделений по всей стране с просьбой выдать израильские паспорта российским гражданам, причем с нарушением процессуальных норм.



Согласно подозрениям, эти граждане РФ имели право только на временные паспорта или транзитные документы, тогда как для получения постоянного паспорта они должны были проживать в пределах границ Государства Израиль. На практике получатели паспортов приезжали всего на несколько дней и без какого-либо намерения жить в Израиле.



Как уже упоминалось, есть подозрение, что эти паспорта предназначены для того, чтобы их получателям было легче летать из страны в страну, не используя российский паспорт, а используя израильский паспорт.



Сегодня утром, после ареста двух "посредников" и трех работниц управления народонаселения - из Модиина, 48 Гедеры и Иерусалима, расследование перешло в открытую стадию. По окончании расследования подозреваемые будут доставлены в мировой суд Тель-Авива. Завтра ожидается следующая волна арестов.

