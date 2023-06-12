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полиция
12.06.2023 13:22 Евгения Маркова

Сотрудницу детского сада задержали за пощечину ребенку

Сотрудница детского сада в городе Рош-ха-Аин была задержана по подозрению в нанесении пощечины ребенку.

Полиция начала расследование после получения сообщения о предполагаемом нападении на ребенка в детском саду в Рош-ха-Аин.

По подозрению, 23-летняя жительница города дала пощечину  ребенку, который посещал детский сад, где она работает. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали воспитательницу для допроса.

По завершении допроса в соответствии с его выводами полиция примет решение о продлении срока ареста женщины.

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