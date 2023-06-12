



Сотрудницу детского сада задержали за пощечину ребенку

Сотрудница детского сада в городе Рош-ха-Аин была задержана по подозрению в нанесении пощечины ребенку.



Полиция начала расследование после получения сообщения о предполагаемом нападении на ребенка в детском саду в Рош-ха-Аин.



По подозрению, 23-летняя жительница города дала пощечину ребенку, который посещал детский сад, где она работает. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали воспитательницу для допроса.



По завершении допроса в соответствии с его выводами полиция примет решение о продлении срока ареста женщины.