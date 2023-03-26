



Сотрудница Aroma помогла ограбить сейф

С., 30-летняя сотрудница сети кафе Aroma, помогла грабителям взломать сейф после того, как сообщила им код.



Инцидент произошел около трех лет назад. С. работала в "Арома Синема Сити" в Ришон Ле Ционе в качестве менеджера смены. В рамках своей должности она имела ключ от филиала, знала код для отключения сигнализации, код от сейфа, а также сумму денег, которая находилась внутри. Она также знала, что инкассаторы забирают деньги из сейфа каждую субботу вечером.



С. поддалась искушению и решила украсть деньги из сейфа, но поняла, что не может сделать это сама, потому что ее арестуют и у нее будут неприятности. С. обратилась к двум знакомым молодым людям и предложила украсть деньги из сейфа и разделить их поровну с ней.



М. связался с С. и решил взломать сейф за нее. "Я позабочусь о том, чтобы ты получила сумму в 3 000 шекелей", - пообещал М. сотруднице С. С. встретилась с М. и сообщила ему часы работы отделения, входы и выходы, как расположена сигнализация, чтобы ее отключить, код сейфа и договорилась с ним, что в день взлома отделения оставит дверь открытой.



"Я оставлю дверь открытой для вас", - пояснил С. М., прибыл в отделение поздно вечером. Он вошел внутрь и украл из сейфа 10 000 шекелей.



На следующий день сотрудники филиала и управляющий прибыли на место происшествия и с удивлением обнаружили, что сейф взломан и из него похищены деньги. В полицейском участке было подано заявление.



М., взломавший сейф, обманул С. и не отдал ей обещанные деньги: 3 000 шекелей. Как уже говорилось, полиция начала расследование, допросила сотрудников, и в конце концов С. была арестована после того, как выяснилось, что именно она помогла взломать сейф.



С. призналась полиции в содеянном, выразила раскаяние и впоследствии была уволена с работы. Отдел прокуратуры полиции региона Шфела подал обвинительное заключение против С. в суд Шалон в Ришон Ле Ционе. Ей было предъявлено обвинение в краже.

Обвинение просило приговорить С. к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в виде общественных работ, а также наложить на нее денежный штраф и выплатить денежную компенсацию владельцам филиала Aroma.



Суд приговорил С. к шести месяцам тюремного заключения с отбыванием наказания в виде общественных работ. Она была оштрафована на 500 шекелей, а также выплатит компенсацию владельцам филиала в размере 2 000 шекелей.

