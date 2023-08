Сотни туристов бегут с курортов Португалии из-за лесных пожаров – видео

После лесных пожаров, охвативших Португалию, туристы были вынуждены покинуть курорты. Более сотни отдыхающих были срочно эвакуированы из отелей в безопасные места из-за приближающегося пламени. Около 500 пожарных были направлены на тушение бушующего огня в юго-западном городе Одемира.



Девять пожарных получили ранения в результате пожара, который охватил гектары сельской местности к югу от Лиссабона. Около 1400 человек были эвакуированы из соседних городов.



Второй лесной пожар, возникший недалеко от города Каштелу-Бранку, также сжег около 7 тысяч гектаров земли. Более 1100 пожарных и 14 самолетов боролись с огнем в жарких ветреных условиях.



Пожарные службы Португалии работают в крайне напряженном режиме, поскольку в воскресенье утром, 6 августа, поступило сообщение о еще одном пожаре в городе Орем. На месте происшествия работают 325 пожарных, 100 единиц техники и пять водометов.



Власти планируют объявить чрезвычайное положение, из-за продолжающегося стихийного бедствия, поскольку ветер переносит огонь дальше. Есть опасения, что пожар может распространиться на близлежащие районы, в то время как запасы воды стремительно сокращаются.



Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) предупредил, что в зоне риска находятся также районы Бежа и Фару. Рубен дель Кампо из испанского государственного метеорологического агентства предупредил, что погода на этой неделе будет более "интенсивной, повсеместной и немного более продолжительной", чем в июле. Лиссабон был добавлен в список городов и населенных пунктов, в которых действует "красное предупреждение".



#IROdemira Recorded in Relva Grande, S.Teotónio 21:25 06.08.2023. According to locals fire passed M501 in direction east. #fogo #Portugal #Wildfire #alentejo #odemira pic.twitter.com/8e21MdKDjh