



Сотни нелегалов пропали без вести в море возле Канарских островов

По меньшей мере 300 человек, которые путешествовали на трех лодках с мигрантами из Сенегала на испанские Канарские острова, пропали без вести, сообщила в воскресенье группа помощи мигрантам Walking Borders.



Две лодки, на одной из которых находилось около 65 человек, а на другой — от 50 до 60 человек, пропали без вести в течение 15 дней с тех пор, как они покинули Сенегал, чтобы попытаться добраться до Испании.



Третье судно покинуло Сенегал 27 июня, на борту находилось около 200 человек.



По словам представителя Walking Borders, семьи тех, кто находился на борту, ничего о них не слышали с тех пор, как они вышли в море.



Все три лодки вышли из Кафонтина на юге Сенегала, что примерно в 1700 километрах от Тенерифе, одного из Канарских островов.



Канарские острова у побережья Западной Африки стали основным местом назначения мигрантов, пытающихся попасть в Испанию, при этом гораздо меньшее их число также стремится пересечь Средиземное море на материковую часть Испании. Лето - самый загруженный период для всех попыток нелегального пересечения границы.



Атлантический маршрут миграции, один из самых смертоносных в мире, обычно используется мигрантами из стран Африки к югу от Сахары. По данным Международной организации по миграции ООН, в 2022 году при попытках добраться до Канарских островов погибло не менее 559 человек, в том числе 22 ребенка.

