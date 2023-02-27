



Сотни людей заблокированы на дорогах Хорватии

Снежная буря в Хорватии на выходных привела к остановке движения и оставила некоторые части страны отрезанными, пишет Associated Press. Из-за этого сотни людей в Хорватии провели ночь в своих автомобилях или на заправочных станциях.



Внезапная смена погоды после периода теплых и безветренных дней также затруднила движение транспорта в Сербии и Боснии, оставив без электричества районы в западной Сербии и перекрыв железнодорожное сообщение с соседней Черногорией.



Хорватские власти заявили в понедельник, 27 февраля, что дороги, ведущие к побережью Адриатического моря и обратно, остаются закрытыми из-за снега и сильного ветра. СМИ сообщили, что автомобили и автобусы были припаркованы вдоль главной хорватской автомагистрали, ожидая возможности двигаться дальше.



Около 300 человек остались в пунктах приема, которые были созданы из-за ситуации, сообщила Наталья Турбич, местный сотрудник службы экстренной помощи в Грачаце в центральной Хорватии. По ее словам, другие искали места в частном секторе в этом районе.



Государственное телевидение HRT сообщило, что сотни людей, которые не смогли добраться до пунктов приема, остались в автобусах и автомобилях или искали поблизости кафе на заправочных станциях, которые открыли свои двери для застрявших автомобилистов и пассажиров.



По данным HRT, люди лежали на полу или спали на стульях. Среди застрявших в пути оказалась группа футбольных болельщиков, которые ехали из столицы Загреба в прибрежный город Сплит.

