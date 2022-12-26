



Сотни людей вышли на марш протеста против Израиля в столице Бахрейна

Сотни граждан Бахрейна вышли на демонстрацию в Манаме против "оккупирующего образования, известного как Израиль".



Несмотря на присоединение Бахрейна к Соглашениям Авраама и нормализацию отношений с Израилем, протестующие осуждают присутствие израильтян в островном королевстве, выкрикивая: "Смерть Израилю".



Бахрейн и Израиль признали друг друга в рамках Авраамских соглашений 2020 года, но общественная поддержка соглашения в королевстве неуклонно снижается.



Страна, в которой шиитское большинство находится под управлением суннитской королевской семьи, разрешила небольшие протесты во время визита президента Исаака Герцога в начале этого месяца.