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Сотни израильтян бежали на улицы из-за землетрясения
06.02.2023 19:40 Алина Груднева

Сотни израильтян бежали на улицы из-за землетрясения

На фоне разрушительных землетрясений в Турции израильтяне также были напуганы подземными толчками.

Сотни людей выбегали в панике из сотрясающихся зданий в поисках укрытия.

В Хайфе люди, которые примерно около полудня находились в офисах, выбежали на улицу, направляясь на открытые пространства. Шатало, в том числе, канатную дорогу.
 

Также подземные толчки ощущались в центральной части Израиля, в частности, в Тель-Авиве, на улицах которого находится много многоэтажек. Конструкции опасно раскачивались в течение нескольких минут.
Один из жителей Тель-Авива рассказал 12-му каналу, что был на совещании, когда начали двигаться стулья. Еще один очевидец, рассказал, как в высотном здании лампа буквально пролетела через всю комнату.

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