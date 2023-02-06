



Сотни израильтян бежали на улицы из-за землетрясения

На фоне разрушительных землетрясений в Турции израильтяне также были напуганы подземными толчками.



Сотни людей выбегали в панике из сотрясающихся зданий в поисках укрытия.



В Хайфе люди, которые примерно около полудня находились в офисах, выбежали на улицу, направляясь на открытые пространства. Шатало, в том числе, канатную дорогу.



תושבים ברחבי הארץ מדווחים על רעידת אדמה נוספת. הרגשתם? ספרו לנו איפה אתם >> pic.twitter.com/X8LpmQSVHP — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) February 6, 2023

Также подземные толчки ощущались в центральной части Израиля, в частности, в Тель-Авиве, на улицах которого находится много многоэтажек. Конструкции опасно раскачивались в течение нескольких минут.Один из жителей Тель-Авива рассказал 12-му каналу, что был на совещании, когда начали двигаться стулья. Еще один очевидец, рассказал, как в высотном здании лампа буквально пролетела через всю комнату.