



Сотни человек пришли на похороны Юрия Волкова

Сотни человек пришли на похороны Юрия Волкова, который был жестоко убит в Холоне. Напомним, что мужчину зарезал водитель мотоцикла.



На похоронах присутствовали коллеги и семья погибшего, сообщает "Аруц Шева".



Дарья Волкова, дочь Юрия, воздала ему должное: "Отец, дорогой отец, любимый отец, ты был неотделимой частью нас. Мы до сих пор не можем поверить, что ты вошел в холодную землю и не вернешься в наш дом. Мы не верим что этот ужасный человек проделал во всех наших сердцах дыру. Мы не можем поверить,что ты не вернешься домой к маме.Мы сохраним память о тебе".

