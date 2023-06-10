



Сотая жертва насилия в арабском сообществе за год: Убит 21-летний мужчина

21-летний мужчина с юга Израиля был зарезан рано утром в субботу, став 100-м членом арабской общины, убитым в этом году в результате нарастающей волны преступности. Житель бедуинской общины в пустыне Негев, был смертельно ранен во время драки с иностранными рабочими недалеко от южного города Офаким.



Позже полиция заявила, что жертва, по-видимому, была частью группы, пытавшейся украсть сельскохозяйственное оборудование. Двое подозреваемых задержаны.



Вызванная медицинская бригада рано утром в субботу обнаружила пострадавшего без признаков жизни, со значительными травмами и была вынуждена констатировать его смерть.



Инцендент произошел через несколько часов после того, как в пятницу на севере Израиля была застрелена 18-летняя женщина, и менее чем через два дня после массовой стрельбы со смертельным исходом в северном арабском городе Яфа ан-Насерийе, в результате которой погибли пять человек.



В пятницу тысячи израильских арабов протестовали против убийств и призвали власти к действиям.