



Соседи убитой в Кирьят-Ата слышали жуткие крики из-за ежедневных побоев

Сожитель зверски зарезанной Адиси Албана в Кирьят-Ата ежедневно избивал женщину, однако она боялась пожаловаться на него в полицию.



Об этом в комментарии Walla рассказали соседи убитой.



"Каждый день с шести часов были крики. Мы вызывали полицию, они приезжали. Я показывал им, куда идти, и они стучали в дверь, но ничего. Я предложил ей обратиться в полицию, но она просто говорила "позже, позже", — сказал один из ее соседей.



Еще один житель дома вспомнил, что пьяный партнер жертвы увеличивал громкость музыки, когда избивал женщину, чтобы приглушить ее "ужасные крики".



"Я живу прямо над ними. Около 8:30 вечера я услышала шум, ужасные звуки долгой борьбы, которая продолжалась в сопровождении с ужасными криками женщины. Она кричала и кричала, пока не замолчала", — рассказал он.



По словам соседа, когда прибыла полиция, он увидел тело женщины в луже крови. Она лежила лицом на полу, без рубашки, а вся ее "спина была в колото-резаных ранах. "Похоже, он взбесился, и просто колотил ее, пока не убил".



Еще один сосед рассказал Ynet, что столкнулся с партнером женщины возле дома, когда приехали медики.



"Я спросил его, почему он не открыл дверь бригаде медиков, и он спокойно ответил: "Я не думаю, что они бы ей помогли", - и ушел так небрежно, как будто ничего не сделал", — сказал он.



Как стало известно, у репатриантки остался 16-летний сын, который живет в Эфиопии. Женщина приехала в Израиль всего год назад. Она работала на швейной фабрике. Коллеги описывали Албана как "хорошую и преданную". По словам работодателя, несколько дней она отсутствовала на работе "из-за болезни", а выйти на смену должна была в воскресенье.