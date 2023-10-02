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Сорвана сделка по продаже оружия на севере Израиля
02.10.2023 11:55 Алина Груднева

Сорвана сделка по продаже оружия на севере Израиля

Полиция поселения Джиср-аз-Зарка изъяла два пистолета-пулемета типа "Карло" в открытом поле.

По словам правоохранителей, они заметили подозрительный автомобиль. Когда его пытались остановить, тот скрылся.

В ходе обысков в этом районе было обнаружено оружие, которое подозреваемые, судя по всему, выбросили в поле.
 
Первоначальное расследование показало, что полиция сорвала сделку по продаже, которая должна была осуществляться на месте. Изъятое оружие было передано на экспертизу. Расследование продолжается, личности подозреваемых установлены.

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