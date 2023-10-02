



Сорвана сделка по продаже оружия на севере Израиля

Полиция поселения Джиср-аз-Зарка изъяла два пистолета-пулемета типа "Карло" в открытом поле.



По словам правоохранителей, они заметили подозрительный автомобиль. Когда его пытались остановить, тот скрылся.



В ходе обысков в этом районе было обнаружено оружие, которое подозреваемые, судя по всему, выбросили в поле.



Первоначальное расследование показало, что полиция сорвала сделку по продаже, которая должна была осуществляться на месте. Изъятое оружие было передано на экспертизу. Расследование продолжается, личности подозреваемых установлены.