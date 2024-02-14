



Сообщения о взрывчатке в резиденции посла Израиля в Гааге не подтвердились

Голландская полиция заявила в среду, 14 февраля что не обнаружила взрывчатых веществ в резиденции израильского посла в Гааге, что произошло на фоне усиления безопасности в городе.



В конце вторника район был оцеплен, было видно полдюжины машин скорой помощи, пожарных машин и полицейских автомобилей, сообщает корреспондент AFP с места событий.



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Но позже полиция написала на сайте X, что после расследования, проведенного военными саперами, "выяснилось, что это была не взрывчатка".



"Район очищен", - заявляет полиция.



Власти Гааги уже ввели чрезвычайные меры безопасности вокруг израильского посольства в ответ на неуточненную угрозу.



Чрезвычайные меры позволили полиции обыскивать людей в этом районе и проводить дополнительные проверки.

