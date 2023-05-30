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Соловьев требует наказания для "разгоняющих панику" в Москве
30.05.2023 14:26 Алина Груднева

Соловьев требует наказания для "разгоняющих панику" в Москве

Прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев потребовал уголовной ответственности для тех, кто "разгоняет панику" из-за атаки дронов на Москву и Подмосковье.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, он призвал привлекать к ответственности за "вбросы, намеренные публикации ложной и непроверенной информации".

Уточняется, что Соловьев обвинил в распространении "фейков" об атаке на российскую столицу Украину.

"Распространение фейков надо пресекать и преследовать по закону", - сказал он.

 

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