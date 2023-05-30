



Соловьев требует наказания для "разгоняющих панику" в Москве

Прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев потребовал уголовной ответственности для тех, кто "разгоняет панику" из-за атаки дронов на Москву и Подмосковье.



Об этом сообщают российские СМИ.



В частности, он призвал привлекать к ответственности за "вбросы, намеренные публикации ложной и непроверенной информации".



Уточняется, что Соловьев обвинил в распространении "фейков" об атаке на российскую столицу Украину.



"Распространение фейков надо пресекать и преследовать по закону", - сказал он.



