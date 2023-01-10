



Солнечная буря: мощность вспышки эквивалентна миллиарду водородных бомб

Приближающееся событие космической погоды может привести к геомагнитной буре и отключению радиосвязи в ближайшие часы и дни, что приведет к нарушению как радио, так и спутниковой связи.



В 2022 году многочисленные солнечные бури в виде солнечных вспышек или корональных выбросов массы вызвали такие опасные космические погодные явления, как магнитные бури, отключения радио или радиационные бури.



Некоторые из этих опасностей обрушились на Землю, нарушив магнитосферу Голубой планеты, вызвав северное сияние и отключения электроэнергии в Азии, Европе и Австралии.



Земля может оказаться на траектории приближающейся солнечной бури после того, как на единственной звезде Солнечной системы произошла мощная вспышка X-класса, после чего астрономы выпустили предупреждения о возможных последствиях. Указанная солнечная буря является одной из самых мощных из возможных на Солнце.



В результате серьезные сбои могут включать отключение электроэнергии по всему континенту.



Область на поверхности Солнца, где произошел взрыв, вскоре может снова приблизиться к нашей планете.



Британская газета в понедельник, 9 января, также процитировала предупреждение бывшего астронома NASA о том, что в ближайшие дни существует "большая вероятность" новых вспышек.



По данным НАСА, солнечная вспышка — это огромный "всплеск радиации", который исходит от испускаемой магнитной энергии, связанной с солнечными пятнами.



Космическое агентство США также подчеркнуло, что вспышки — это самые сильные взрывные явления в нашей Солнечной системе, и они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.



Обычно солнечную вспышку можно наблюдать по испускаемым ею фотонам или свету, а астрономы в основном наблюдают за вспышками с помощью рентгеновских лучей и оптического света.



По данным Европейского космического агентства, самой мощной солнечной вспышкой, зарегистрированной в современной истории, была вспышка X28 в 2003 году .



Категория "X-класс" — самый сильный тип по пятиуровневой шкале.



По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), солнечные вспышки класса X могут мешать радиочастотам, глобальным системам позиционирования (GPS) и даже энергосистемам, как и другие солнечные бури.



В последние годы астрономы и другие специалисты в этой области предсказывают, что солнечные бури, вероятно, участятся в ближайшем будущем.



Усиление солнечной активности связано с фазой текущего 25-го солнечного цикла, который начался в декабре 2019 года и продлится примерно до 2030 года.



Смена солнечных циклов происходит каждые 11 лет с тех пор, как в 1755 году началась обширная регистрация активности солнечных пятен.

