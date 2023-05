Солиста Rammstein обвинили в насилии: Группа отреагировала

Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна обвиняют в притязаниях после концерта в столице Литвы Вильнюсе. Девушка по имени Шелби Линн заявила, что певец добивался ее и, возможно, избил. Фото синяков она опубликовала в Twitter.



Шелби Линн рассказала, что ее вместе с другими девушками позвали на вечеринку после выступления группы, где Тилль Линдеманн наливал текилу. Затем девушку позвал один из сотрудников, чтобы встретиться с Линдеманном.



Она утверждает, что отказалась от секса, а музыканту это не понравилось, потому он накричал на нее. На следующее утро Линн увидела синяки на теле.

“Я не знаю, когда появились эти синяки, потому что я была под влиянием чего-то, совсем не в себе”, – написала девушка.





Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16