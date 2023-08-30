



Солиста Backstreet Boys снова обвиняют в сексуальном насилии над 15-летней

Вокалисту Backstreet Boys Нику Картеру предъявлен новый иск по обвинению в многочисленных случаях сексуального насилия в отношении 15-летней девочки.



Иск, поданный 28 августа в окружной суд округа Кларк штата Невада, обвиняет Картера в сексуальном насилии над девушкой из Пенсильвании в 2003 году, когда ему было 22 года. Истица, известная как “АР”, утверждает, что Картер на нее неоднократно нападал и “дал указание хранить в секрете сексуальное насилие над ней”.



Кроме того, Картера обвиняют в том, что он снабжал несовершеннолетнюю алкоголем и наркотиками, что привело к ее отравлению на его яхте. В иске также утверждается, что Картер заразил подростка вирусом папилломы. В иске в качестве обвинений против Картера упоминаются сексуальные побои, и умышленное причинение эмоциональных страданий.



В ответ адвокаты заявили что обвинения АР ранее “были расследованы и признаны правоохранительными органами необоснованными”.



Это не первый раз, когда Картер сталкивается с подобными обвинениями . В декабре в иске утверждалось, что он изнасиловал Шеннон Рут, когда ей было 17 лет. Рут утверждала, что Картер давал ей алкоголь, изнасиловал ее и заставил ее молчать. Точно так же в 2003 году певица Мелисса Шуман обвинила Картера в изнасиловании, но срок давности истек до того, как обвинения были предъявлены.



Картер постоянно отрицал эти обвинения, а его адвокаты выдвигали встречные иски, обвиняя истиц в использовании движения #MeToo.