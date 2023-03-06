



Солдаты РФ выложили в сеть видео расстрела украинского военнопленного

В сети появилось видео, на котором оккупанты зверски расстреливают украинского военнопленного после фразы "Слава Украине".



На это преступление уже отреагировали в Офисе президента. Там заявили, что военные преступления продолжают культивироваться в России и отбеливаться их пропагандой и мифами о "нацистах".



"Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", - заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



В свою очередь украинские волонтеры и блогеры уже призвали максимально распространить это видео, особенно среди западной аудитории.

