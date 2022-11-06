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Солдаты РФ в Беларуси массово болеют - разведка
06.11.2022 17:54 Ольга Белозерова

Солдаты РФ в Беларуси массово болеют - разведка

Среди мобилизованных россиян, которые находятся в Беларуси, наблюдается вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий.

Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины на своем сайте.

По данным украинской разведки, среди российских мобилизованных  отмечается масштабная вспышка различных заболеваний дыхательных путей и инфекций ЖКТ. 

"Пока масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними", - говорится в сообщении разведки. 

Также украинская разведка заявляет, что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. В докладных записках обращается внимание на пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к беларусам.

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