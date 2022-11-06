



Солдаты РФ в Беларуси массово болеют - разведка

Среди мобилизованных россиян, которые находятся в Беларуси, наблюдается вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий.



Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины на своем сайте.



По данным украинской разведки, среди российских мобилизованных отмечается масштабная вспышка различных заболеваний дыхательных путей и инфекций ЖКТ.



"Пока масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними", - говорится в сообщении разведки.



Также украинская разведка заявляет, что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. В докладных записках обращается внимание на пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к беларусам.