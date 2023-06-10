



Солдаты ЦАХАЛа протестуют против условий на границе с Египтом после теракта

Солдаты смешанного батальона Барделас ЦАХАЛа отказались идти на свою стандартную 12-часовую смену на границе с Египтом после теракта.



Солдаты дали понять, что они не могут выполнять такие длительные смены и раскритиковали командование батальона, которое заставляло их нести службу, несмотря на плохие погодные условия, утверждая, что чувствуют себя неэффективными, находясь в поле столь долго.



Доклад по этому поводу был передан командиром батальона главе бригады Паран. Источники, имеющие отношение к этому вопросу, сообщили, что между командирами и солдатами велись длительные дебаты, которые затем были доведены до сведения командира бригады полковника Идо Саада.



В итоге было принято решение сократить рабочий день с 12 до 8 часов и сократить охрану границы на один пост.



“После оценки ситуации и инцидента на границе с Египтом было решено преобразовать одиночную должность охранника в работу двух человек в ночное время, – сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.