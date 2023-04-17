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Солдату ЦАХАЛа предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности
17.04.2023 17:16 Евгения Маркова

Солдату ЦАХАЛа предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности

Израильскому солдату было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности за убийство своего товарища на военной базе недалеко от Иерусалима в начале этого года.

Армия обороны Израиля заявляет, что рядовой ЦАХАЛа "осуществил выстрел из своего оружия", который в конечном итоге привел к гибели капрала Баруха Кабрата в ночь на 2 января.

Согласно обвинительному акту, военнослужащему также вменяется в вину воспрепятствование правосудию после того, как он якобы пытался отговорить другого солдата сообщить подробности стрельбы.

Солдат, который был задержан вскоре после инцидента, останется под стражей как минимум до 1 мая на время продолжающегося судебного разбирательства.
 

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