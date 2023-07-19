



Солдата задержали за кражу оружия с базы

Утром, 19 июля, полиция провела обыск в доме военнослужащего Армии обороны Израиля.



Соответствующие меры были осуществлены по итогам тайного расследования, проведенного полицией и Министерством обороны.



У него изъяли оружие, в том числе сотни патронов и учебную гранату. Солдата подозревают в краже с военной базы, где он служит, для последующей передачи преступникам.



Подозреваемым оказался 21-летний житель Кирьят-Гата. Он был задержан и доставлен на допрос. Расследование продолжается.