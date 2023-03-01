



Солдат задержан полицией в Негеве: Направил грузовик в сторону протестующих



Во время демонстрации против правовой революции в Бейт-Кама в Негеве солдат, управлявший грузовиком, наехал на дорожное заграждение и был остановлен рядом с демонстрантами. Он был задержан полицией на месте и препровожден в полицейский участок.



Несколько демонстрантов утверждали, что солдат, сошедший с военного грузовика, угрожал им оружием. Полиция на месте задержала его для допроса.



Маин Голани, протестующий, который находился на месте событий, в беседе с "Маарив" заявил: "Солдат разогнал грузовик на кольце и проехал близко к протестующим, которые ликовали против законной революции. Он затормозил, встал рядом с одной из протестующих и, очевидно, угрожал ей своим личным оружием. Полицейские, которые находились поблизости, немедленно бросились к нему и были свидетелями угроз, они взяли его под стражу и забрали для допроса".