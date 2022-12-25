



Солдат ВС РФ взорвал гранату в кафе в воронежской области



Массовая драка с участием военнослужащих закончилась взрывом гранаты. Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 декабря у кафе «Людмила» в посёлке Подгоренский Подгоренского района. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По данным телеграм-канала, в драке могли участвовать доброволец и мобилизованный. Около 19:00 мужчины «отпросились у руководства» и пошли в посёлок за продуктами. По пути они решили «чуть выпить» в кафе на улице Дачной, где якобы ввязались в драку с другими посетителями.



Baza утверждает, что во время массовой потасовки доброволец якобы достал гранту, активировал её и бросил в сторону оппонентов. Это произошло на парковке у заведения.



В результате взрыва пострадал один человек, повреждено два авто, у кафе выбиты стёкла.