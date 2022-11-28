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Солдат "Гивати" обвиняют в том, что они плевали в армянского архиепископа
28.11.2022 16:45 Евгения Маркова

Солдат "Гивати" обвиняют в том, что они плевали в армянского архиепископа

Солдаты ЦАХАЛ из бригады "Гивати" подозреваются в том, что они плевали в сторону армянского архиепископа и других паломников во время процессии в начале этого месяца в Старом городе Иерусалима, сообщила газета "Гаарец".

Этот инцидент пополнил серию случаев неоднозначного поведения солдат пехотной части за последний месяц.

Согласно сообщению, двое солдат были задержаны полицией на месте, а в общей сложности трое были впоследствии допрошены ЦАХАЛом.

Военные решили, что два солдата будут привлечены к дисциплинарной ответственности за "неуважительное поведение", не уточняя формулировку обвинения.

Церковные чиновники сообщили, что 7 ноября архиепископ Севан Гарибян, великий ризничий Армянского Апостольского Патриархата Иерусалима, вместе с другими высокопоставленными чиновниками возглавил процессию, в которой приняли участие паломники из-за рубежа, чтобы отметить Праздник Креста Господня.

Шествие стартовало от храма Гроба Господня и, достигнув базарной площади прошло мимо нескольких солдат "Гивати", некоторые из которых якобы плюнули в участников и крест, который они несли.

Канцлер Армянского Патриархата Иерусалима Корюн Багдасарян сказал, что, хотя церковь и сталкивалась с таким поведением в прошлом со стороны религиозных евреев в Иерусалиме, "это первый раз, когда солдаты плюют на нас, на крест и священников, которые были там".

"Они стояли там и выражали свою ненависть к кресту и к христианству", — сказал он.

Представители церкви подали заявление в полицию, расследование все еще продолжается.

Военные заявили, что "инцидент не соответствует ценностям ЦАХАЛа".
 

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