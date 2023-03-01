



Солдат ЦАХАЛа задержан за угрозы демонстрантам: видео

Солдат ЦАХАЛа задержан на юге Израиля за угрозы в адрес демонстрантов, протестующих против правовой реформы.



Военнослужащий якобы вытащил пистолет и угрожал им.



По словам представителя полиции, это случилось 1 марта во время акции протеста на перекрестке Бейт-Кама.



Демонстранты пожаловались, что солдат стремительно подъехал к ним и начал угрожающе размахивать пистолетом. Армия обороны Израиля уведомлена об инциденте. Солдата отправили на допрос.

