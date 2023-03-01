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Солдат ЦАХАЛа задержан за угрозы демонстрантам: видео
01.03.2023 19:50 Алина Груднева

Солдат ЦАХАЛа задержан за угрозы демонстрантам: видео

Солдат ЦАХАЛа задержан на юге Израиля  за угрозы в адрес демонстрантов, протестующих против правовой реформы.

Военнослужащий якобы вытащил пистолет и угрожал им.

По словам представителя полиции, это случилось 1 марта во время акции протеста на перекрестке Бейт-Кама.

Демонстранты пожаловались, что солдат стремительно подъехал к ним и начал угрожающе размахивать пистолетом. Армия обороны Израиля уведомлена об инциденте. Солдата отправили на допрос.
 

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