Солдат ЦАХАЛа задержан за угрозы демонстрантам: видео
Солдат ЦАХАЛа задержан на юге Израиля за угрозы в адрес демонстрантов, протестующих против правовой реформы.
Военнослужащий якобы вытащил пистолет и угрожал им.
По словам представителя полиции, это случилось 1 марта во время акции протеста на перекрестке Бейт-Кама.
Демонстранты пожаловались, что солдат стремительно подъехал к ним и начал угрожающе размахивать пистолетом. Армия обороны Израиля уведомлена об инциденте. Солдата отправили на допрос.
אירוע חריג בהפגנות בדרום: חייל התעמת עם מפגינים והניף לעברם את נשקו. שוטרי תחנת רהט, שאבטחו את המחאה בבית קמה, עיכבו אותו והוא הועבר לחקירת מצ"ח. אחד המוחים במקום: הוא האיץ באמצע הכיכר, כמעט עלה על הניידת@Itsik_zuarets pic.twitter.com/rKLOUeMYOu— כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023