



Солдат ЦАХАЛа убит в Джальджулии

21-летний солдат ЦАХАЛа из Петах-Тиквы был убит в среду в Джальджулии. Солдат в момент убийства был не в форме.



Полицейское расследование показало, что обстоятельства стрельбы криминальны и не связаны с военной службой, а также выясняется, не является ли это случаем ошибочной идентификации.



Солдат был застрелен, когда сидел в своей машине. 15-летний мальчик, который был с ним, получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинский центр Бейлинсон в Петах-Тикве.



Старший медик МДА Салех Хатиб сказал: "Двое раненых лежали возле подъезда одного из домов. Молодой человек около 20 лет был без сознания, на теле было множество проникающих ранений. Мы провели ему расширенные реанимационные операции, которые включая остановку кровотечения и введение лекарств. Второй пострадавший, 15-летний мальчик, был в сознании, также получил проникающие ранения. Мы оказали ему медицинскую помощь, включающую перевязки и остановку кровотечения, поместили его в реанимационную машину МДА и эвакуировали в больницу, где его состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил медик.





