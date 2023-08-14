



Солдат ЦАХАЛа потерял сознание и умер во время учений из-за жары





Военные заявили, что солдат потерял сознание и скончался утром 14 августа во время учений в лесу недалеко от города Элад. ЦАХАЛ сообщил, что расследует причину смерти, по предварительным данным, солдат пострадал от теплового удара или обезвоживания.



Солдат, недавно завершивший базовую подготовку, служил в элитном саперном подразделении “Яхалом”. Инцидент произошел между 4 и 5 часами утра во время учений в рамках повышения квалификации. Один из его командиров оказал ему первую помощь, одновременно вызвав скорую. На место происшествия также были вызваны медицинские силы из поисково-спасательного подразделения 669 ВВС.



Военные заявили, что им ничего не известно о каких-либо основных заболеваниях, от которых страдал погибший. По факту инцидента была начата проверка военной полиции. По окончании расследования результаты будут переданы в военную прокуратуру.



ЦАХАЛ обычно избегает тренировок на открытом воздухе в сильную жару. По словам военных, из-за жары учения были приостановлены до 22:00 воскресенья. После того, как около полуночи температура упала, боевой инженерный корпус провел новую оценку и разрешил продолжить тренировки на открытом воздухе.

После смертельного инцидента командующий Сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Тамир Ядай приказал прекратить все учения до 5:00 среды.