



Солдат ЦАХАЛа по ошибке открыл огонь по израильской семье в Самарии

Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по израильтянину и его сыну, когда они ждали на контрольно-пропускном пункте в Самарии в субботу вечером.



Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте недалеко от израильского города Кфар-Тапуа в Самарии, когда Моше Ариэли и его 10-летний сын Яир ехали на юг по трассе 60 через перекресток.



Проехав через арабский город Хавара — деревню, расположенную по обе стороны шоссе 60, где за последний месяц произошло несколько терактов, — армейский офицер сказал Ариэли, что велел им ехать через перекресток Тапуа.



Однако по прибытии офицер ЦАХАЛа, дежуривший на контрольно-пропускном пункте, не позволил им продолжить путь.



Ариэли сказал “Кан” в воскресенье, что, несмотря на то, что на его машине были израильские номерные знаки, и даже после того, как он представился израильтянином, солдат потребовал, чтобы он и его сын вышли из машины.



Когда Ариэли отказался, солдат начал стрелять по машине без предварительного предупреждения.



“В считанные секунды, без предварительного предупреждения, он направил пистолет и начал стрелять по машине. Пять, шесть пуль, может, семь пуль, точно не помню. Яир сидел сзади. На мгновение он замолчал, и я был уверен, что в него попали”, - сказал мужчина.



После инцидента прибыл офицер ЦАХАЛа, сделал солдату выговор и проверил двух путешественников, чтобы убедиться, что они не пострадали.



“Сегодня мне позвонил командир бригады, чтобы извиниться от имени армии. Я сказал ему, что армии не за что извиняться. Ошибку совершил солдат. Это нанесло мне эмоциональный, а также материальный ущерб”, - сказал пострадавший.



После обстрела представитель ЦАХАЛ заявил, чтобы Ариэли продолжал проезжать через блокпост.



“После вчерашней террористической атаки в Хавара транспортным средствам не разрешалось проезжать через перекресток Тапуа”, - сказал он.



“Солдаты ЦАХАЛа в этом районе остановили автомобиль для проверки. Машина продолжила движение без разрешения военных и попыталась проехать через блокпост. Силовики открыли огонь по шинам автомобиля, при этом было обнаружено попадание в одну из шин. Согласно предварительному расследованию, представляется, что поведение силовиков было неадекватным. Травм не было. Инцидент все еще расследуется“, - сказал представитель армии.



