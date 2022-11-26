Солдат ЦАХАЛа отстранен за избиение левого активиста в Хевроне
ЦАХАЛ отстранил двух солдат, которые оказались замешаны в столкновениях с левыми активистами в Хевроне.
Инцидент произошел, когда левые активисты проводили "визит солидарности" с семьями палестинских арабов, проживающими в Хевроне, сообщает "Аруц Шева".
Зафиксировано, что один из солдат повалил активиста на землю и ударил его кулаком по лицу. На втором видео видно, как другой солдат противостоит активисту и говорит ему: "Бен-Гвир собирается навести здесь порядок, вы ничего не можете сделать". По словам очевидцев, присутствовавших на месте происшествия, солдат тогда крикнул активисту: "Я не люблю левых. Убирайтесь отсюда".
ЦАХАЛ осудил инцидент и отстранил двух солдат. Было начато расследование, которое возглавил глава Центрального командования генерал-майор Иегуда Фукс.
Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави подчеркнул, что инцидент "крайне серьезен и противоречит ценностям ЦАХАЛа и его приказам".
"Процедуры и инструкции предоставляют солдатам свободу действий для выполнения их миссии, но им не разрешается применять силу без необходимости и им не разрешается действовать насильственно", - заявил он.
לוחם גבעתי תועד מטיח לקרקע ותוקף באגרוף פעיל שמאל היום בחברון. לוחם נוסף תועד אומר: "בן גביר יעשה פה סדר, אכלתם אותה". מצה"ל טרם נמסרה תגובה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/DklaSCaigG@carmeldangor pic.twitter.com/bxJAVMY1NV— כאן חדשות (@kann_news) November 25, 2022