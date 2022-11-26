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Солдат ЦАХАЛа отстранен за избиение левого активиста в Хевроне
26.11.2022 07:51 Ольга Белозерова

Солдат ЦАХАЛа отстранен за избиение левого активиста в Хевроне

ЦАХАЛ отстранил двух солдат, которые оказались замешаны в столкновениях с левыми активистами в Хевроне.

Инцидент произошел, когда левые активисты проводили "визит солидарности" с семьями палестинских арабов, проживающими в Хевроне, сообщает "Аруц Шева".

Зафиксировано, что один из солдат повалил активиста на землю и ударил его кулаком по лицу. На втором видео видно, как другой солдат противостоит активисту и говорит ему: "Бен-Гвир собирается навести здесь порядок, вы ничего не можете сделать". По словам очевидцев, присутствовавших на месте происшествия, солдат тогда крикнул активисту: "Я не люблю левых. Убирайтесь отсюда".

ЦАХАЛ осудил инцидент и отстранил двух солдат. Было начато расследование, которое возглавил глава Центрального командования генерал-майор Иегуда Фукс.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави подчеркнул, что инцидент "крайне серьезен и противоречит ценностям ЦАХАЛа и его приказам". 

"Процедуры и инструкции предоставляют солдатам свободу действий для выполнения их миссии, но им не разрешается применять силу без необходимости и им не разрешается действовать насильственно", - заявил он. 

 

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